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Suudi Arabistan'dan 'İdlib' açıklaması: Harika!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Rusya ve Türkiye'nin İdlib mutabakatı ile ilgili 'harika' yorumunda bulundu. Suudi bakan anlaşmanın 'olumlu bir gelişme' olduğunu kaydetti.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:05
Suudi Arabistan'dan 'İdlib' açıklaması: Harika!

'Suudi Arabistan'ın İdlib konusunda yapılan anlaşmayı nasıl değerlendirdiği' sorusuna yanıt veren el Cubeyr "Harika, harika" yanıtını verdi.

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de görüşmüş ve İdlib'de 15 Ekim itibarıyla silahlardan arındırılmış bölge kurulması konusunda anlaşmaya vararak, 'İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrara Kavuşturulmasına İlişkin Mutabakat' belgesini imzalamıştı.

'OLUMLU BİR GELİŞME'

Cubeyr açıklamasında İdlib çevresindeki sorunun müzakereler yoluyla çözülmesini umduğunu da söyledi. Cubeyr "Çatışmaların arttığı bir durumdan kaçınmak her zaman için olumlu bir adım. Bu konunun müzakereler yoluyla çözülmesini umuyoruz. Bence bu olumlu bir gelişme" diye konuştu.

Suudi bakan Suriye'de Rus İl-20 uçağının düşürülmesi sonrası Moskova'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi gönderme kararı alması konusunda Riyad'ın tutumunun ne olduğuyla ilgili soruya ise yanıt vermekten kaçındı. 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:05
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  2. suudi arabistan
  3. idlib
  4. Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr

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