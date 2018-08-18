Suudi Arabistan'dan hacılar için 'kapsül otel' hizmeti

Hac döneminde uluslararası kamuoyu Suudi Arabistan’daki ilginç bir yöntemi konuşuyor. 2 milyonu aşkın Müslümanın bölgeyi ziyaret etmesi beklenirken ülkenin batısındaki Mina’da yeni bir uygulama hayata geçirildi. Suudi Arabistan merkezli bir yardım kuruluşu olan Haji and Mutamer Gift Charitable Association, yorulan hacı adayları için kapsül odalar hazırladı.

18 ile 14 adet arasında değişen kapsül odalarda dileyen hacı adayları 3 saat uyuyabilecek. 3 metre uzunluğunda ve 1 metre yüksekliğinde olan kapsüllerde havalandırma, mat ve temiz çarşaflarla birlikte aydınlatılmış ayna bulunuyor.

JAPONYA'DA ÇOK POPÜLER

Kapsüllerin Japonya’dan 1.114 dolara alındığı ifade edilirken, her ziyaretçinin ardından kapsülün temizleneceği açıklandı. Projeyi yöneten yetkililer, "Kapsülün kutsal mekanlarımızda ve Mekke’de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Proje başarılı olursa bu kapsülleri kiralamayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.