0553 313 94 23

Suudi Arabistan'dan hacılar için Ebola önlemi

Hac döneminde, Ebola salgınının yayıldığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden geleceklere vize verilmeyecek

26 Temmuz 2019 Cuma 17:00
Suudi Arabistan'dan hacılar için Ebola önlemi

JOHANNESBURG (AA) - Suudi Arabistan'ın hac döneminde, Ebola salgınıyla mücadele eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) geleceklere vize vermeyi durduğu bildirildi.

AP'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının Riyad'daki KDC büyükelçiliğine gönderdiği mektuba dayanan haberine göre, Suudi Krallığı, hacıları ve vatandaşlarını korumak amacıyla Ebola salgının yaşandığı bu ülkede vize verme işlemlerini askıya aldı.

Mektupta, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Ebola salgınıyla ilgili "küresel acil durum" ilan ettiğine dikkat çekilerek, kararın sadece Kongoluları değil KDC'den gelen herkesi kapsadığına yer verildi.

Suudi Arabistan, birkaç yıl önce Batı Afrika ülkelerinde görülen salgın sırasında da benzer karar almıştı.

Çok sayıda hacı adayı bulunan KDC'de, şimdiye kadar yaklaşık bin 700 kişi Ebola'dan hayatını kaybetti.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:00
  1. Dünya Sağlık Örgütü
  2. Ebola
  3. Ebola Nehri
  4. Ebola Salgını
  5. Hac
  6. KDC
  7. Küresel acil durum
  8. Riyad
  9. Suudi Arabistan
  10. Vize

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye kalkınma olarak burnu yukarıya çevirmiştir"
    1. "Türkiye kalkınma olarak burnu..
    2. Hindistan'dan Pakistan'a "tutuklu Hint..
    3. Hakkari Belediyesinden yol onarım..
    4. Şanlıurfa’da tefecilere operasyon: 12..
    5. Malezya Başbakanı Mahathir, Sabiha..
    6. Kartepe’de uluslararası yarışma
    7. Anne ve ikiz çocukları kazada yaralandı
    8. Yüksekliği hesaplayamadı, kamyonetiyle..
    9. “Sıfır Atık Projesi” ile 874 ağaç..
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü..
    11. Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
    12. Ordu’da patpatlara trafik cezası
    13. 3 gün zorlama hapsinden tutuklandı
    14. Plaj voleybol turnuvası başladı
    15. En acı tablo: Anne-kız birlikte son..
    16. 286. Sokak’ta yol çalışması
    17. Azerbaycan vizeleri kaldırıyor
    18. Mezarlıklarda bayram temizliği devam..
    19. Rektör Turgut: “Biz hekimlerin..
    20. "Turizmde cesur olacağız"
    21. Bilecik’te kaza yapan otomobil yandı:..
    22. "Fındıkta beklentilerin üzerinde fiyat..
    23. İspanya'da hükümet krizi: Sanchez yine..
    24. TRAKYAKA Vali Ekrem Canalp..
    25. Hatay'da ambulans ile otomobil..
    26. Kütahya Tavşanlı 1014 konut projesinde..
    27. Hrant Dink cinayetine ilişkin davada..
    28. Mehmet Güllüoğlu: Altyapının..
    29. Gercüş’e bağlı Karalan köyü muhtarı..
    30. Van’da sulama kanalına düşen genç..
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!