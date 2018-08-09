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Suudi Arabistan'dan göz boyama! Filistinlileri...

İsrail'in baskı zulümleri karşısında dilsiz şeytan olan Suudi Arabistan, göz boyamak için bin Filistinli şehit yakınını hac için misafir edecek.

09 Ağustos 2018 Perşembe 21:47
Suudi Arabistan'dan göz boyama! Filistinlileri...

Suudi Arabistan haber ajansına göre, Filistinli bin şehit yakını, bu yıl hac mevsiminde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak kutsal topraklarda ağırlanacak.

Haberde, İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh'in, "Söz konusu talimat, Kral Salman'ın Filistin davasına verdiği sürekli destek, gösterdiği ilgi ve ribat (nöbet) topraklarında Filistin halkının gösterdiği büyük fedakarlıkları takdir etmesi bağlamında geldi." ifadelerine yer verildi.

Bakan Abdüllatif, Filistin halkının, meşru haklarını yeniden kazanma, Müslümanların ilk kıblesini koruma mücadelesinde her türlü destek ve takdiri hak ettiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 21:47
  1. Suudi Arabistan
  2. Selman bin Abdulaziz
  3. Filistin
  4. Hac

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