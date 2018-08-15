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Suudi Arabistan'dan flaş karar! İranlıları bıraktı

Suudi Arabistan, geçen sene Haziran ayında karasularına girdikleri gerekçesiyle gözaltına aldığı 3 İranlı balıkçıyı serbest bıraktı

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:07
Suudi Arabistan'dan flaş karar! İranlıları bıraktı

İran'ın yarı resmi ajansı Mehr, geçen yıl haziran ayında Suudi Arabistan karasularına girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 3 balıkçının serbest bırakıldığını duyurdu.

AA’nın haberine göre, söz konusu balıkçıların iki ülke Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan görüşmeler neticesinde serbest bırakıldığı belirtildi.

Basra Körfezi'ndeki Suudi Arabistan askerleri, Haziran 2017'de karasularını ihlal ettiklerini iddia ederek, İranlı balıkçı teknelerine ateş açmış, açılan ateş sonucu bir balıkçı hayatını kaybetmiş, 3 balıkçı ise gözaltına alınmıştı.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:07
  1. Suudi Arabistan
  2. İran

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