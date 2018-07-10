Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a telgraf

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman gönderdiği telgrafta, "Sayın Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah'tan, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Veliaht Prens Muhammed ise Türk halkına ve Erdoğan'a, kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen pazar günü bir yolcu treni vagonlarından bazılarının raydan çıkması sonucu devrilmişti. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 318 kişi yaralanmıştı.