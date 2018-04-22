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Suudi Arabistan'dan "drone" uyarısı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, dün gerçekleşen drone skandalının ardından "drone" meraklılarına, gerekli kullanım iznini almaları için çağrıda bulundu.

22 Nisan 2018 Pazar 14:09
Suudi Arabistan'dan "drone" uyarısı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın açıklamalarını yayınladığı İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki, drone kullanımı ile ilgili kanunun neredeyse bitmek üzere olduğunu, son aşamalarına gelindiğini belirtti.

"Drone" meraklısı olanlara, "izin verilen bölgelerde belirlenmiş amaçlar için kullanıma imkan tanıyan" gerekli belgeyi, bulundukları mahallenin emniyetinden alma çağrısında bulunan Turki, bunun ise kanun çıkana kadar tatbik edilecek geçici bir uygulama olduğunu kaydetti.

Sosyal medyada, dün akşam Kraliyet Sarayı yakınında ateş açıldığına dair henüz doğruluğu onaylanmayan görüntülerin paylaşılmasının ardından Riyad Polis Sözcülüğü, Riyad'daki El-Huzami Mahallesi'nde izinsiz uçtuğu tespit edilen küçük "drone"a müdahale edildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistanlı bazı yetkililere dayandırılan haberlerde ise Kral Selman bin Abdulaziz'in, "drone"un emniyet güçleri tarafından düşürüldüğü sırada Riyad'daki sarayında bulunmadığı aktarılmıştı.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 14:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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