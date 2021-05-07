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Korona Virüs Suudi Arabistan'dan dikkat çeken aşı kararı! Bütün çalışanlara aşı şartı getirildi
Korona Virüs

Suudi Arabistan'dan dikkat çeken aşı kararı! Bütün çalışanlara aşı şartı getirildi

Suudi Arabistan'da özel ve kamu sektöründeki bütün çalışanlara koronavirüs aşısı olma koşulu getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 13:39:00 -
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken aşı kararı! Bütün çalışanlara aşı şartı getirildi

Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, tüm kamu ve özel kuruluşlardaki çalışanların işlerine devam edebilmeleri için koronavirüs aşısı yaptırmaları gerektiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs aşısı yaptırmak, erkek ve kadın işçilerin tüm sektörlerdeki işyerlerine gitmeleri için zorunlu bir koşul" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, işyerlerinden de tüm personelin aşılanması için gerekli hazırlıklara başlamasını istedi.

 

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