Suudi Arabistan'dan çok büyük ihanet! Davayı sattılar

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'ın ABD'den güvenlik garantileri karşılığında İsrail ile ilişkileri normalleştirmek istediğini belirtti.

Biden "360 with Speedy" programına verdiği röportajda "Suudilerden bir telefon aldım. İsrail'i tamamen tanımak istiyorlar" dedi.

Biden, Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme karşılığında istediği şeyin "saldırıya uğramaları halinde ABD'nin kendilerine silah sağlayacağına dair bir garanti olduğunu" iddia etti.

ABD Başkanı ayrıca Washington'un Suudi Arabistan'da ABD ordusunun işleteceği sivil bir nükleer tesis kuracağını ve "böylece fosil yakıtlardan uzaklaşabileceklerini" söyledi.

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Biden, "Bu tüm bölgede büyük bir oyun değiştirici" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşme müzakereleri uzun süredir devam ediyor.

Biden şartlardan bahsetmedi

Suudi Arabistan normalleşme için ABD'den askeri garantiler ve nükleer desteğin yanı sıra bölgede bir Filistin devletinin kurulmasını da şart koşuyor.

Biden'ın ise son konuşmasında söz konusu şarttan bahsetmemesi dikkat çekti.

Kaynak: Mepa News