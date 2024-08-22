Suudi Arabistan haberi resmen ilan etti! Çılgın proje: 90 adaya lüks oteller ağı!

Suudi Arabistan, çılgın projelerine bir yenisini daha ekleyerek Kızıldeniz boyunca uzanan 90 adadan oluşan lüks oteller ağı projesini başlatıyor.

Suudi Arabistan, çılgın projelerine bir yenisini daha ekleyerek Kızıldeniz boyunca uzanan 90 adadan oluşan lüks oteller ağı projesini başlatıyor. Suudi Arabistan’ın turizm sektörünü hızlandıracak bu projenin, ülkenin ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısında bulunan 90 adadan oluşan proje, turizm açısından ülkeyi daha çekici hale getirecek. Projenin, lüks otellerden oluşan bir ağa dönüşerek turistlere benzersiz bir deneyim sunması planlanıyor. Suudi Arabistan, bu proje ile turizm gelirlerini artırarak ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Adaların çoğuna dokunulmadan bölgenin doğal ortamının yüzde 75’i korunacak. Ritz-Carlton gibi lüks oteller de burada şube açabilecek. Mega proje, çeşitli adalarda üst düzey tatil köyleri, oteller ve villalar dahil olmak üzere bir dizi lüks deneyim sunacak. Bu yıl tamamlanması beklenen ilk aşamada beş adada ve iki iç bölgede 3 bin oda sunan 16 otelin inşaatı bitecek. Büyük küresel şehirlerle bağlantılı bir uluslararası havaalanı olacak. 20 milyar dolarlık projeyi destekleyenler arasında Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da var. Kızıldeniz Projesi, Suudi Krallığı’nın ekonomisini çeşitlendirmeyi ve petrole olan bağımlılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan ‘Vizyon 2030’ girişiminin önemli bir parçası olacak.