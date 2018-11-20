Suudi Arabistan'dan CIA ve Erdoğan'ın sözlerine cevap

Cubeyr, "Biliyoruz ki Veliaht Prens hakkındaki bu iddiaların dayanağı yoktur ve bu iddiaları, sızdırılmış olsun olmasın, kesin bir dille reddediyoruz" dedi. Cubeyr'in açıklamaları, CIAhaberlerine yönelik Suudi Arabistan'dan gelen ilk tepki.

Erdoğan'ın sözlerine cevap

Cubeyr, Al Sharq Al Awsat gazetesine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz" ifadelerini de değerlendirdi.

Suudi Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Türkiye'de en üst düzey yöneticilere bu sözlerin ne anlama geldiğini sorduk ve bize kesin bir şekilde bu yorumda kastedilen kişinin Veliaht Prens olmadığını doğruladılar" dedi.

Erdoğan: Ölüm emrini üst düzey yetkililer verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz'in cinayet emrini verdiğine inanmadığını ifade etmiş, ancak "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu sözlerle 33 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı işaret ediyor olabileceği yorumları yapılmıştı.

Cubeyr: CIA'nın vardığı sonuç yanlış

Washington Post gazetesi, haftasonu yayımlanan haberinde CIA'in gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığını öne sürmüştü.

Washington Post'un haberine göre CIA'in değerlendirmesi, Muhammed bin Selman'ın kardeşi ve Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Halid bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı ile yaptığı telefon görüşmesine ve bazı diğer bulgulara dayanıyor.

Haberi yalanlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Bazı bilgiler sızdırılıyor ve bunlar resmi olarak açılkanmıyor. Bu iddiaların inandırıcı deliller yerine fikirlere dayandığını görüyorum" dedi.

Suudi Arabistan için Kral ve Veliaht Prens'in "kırmızı çizgi" olduğunu ifade eden Cubeyr "Onlara zarar vermeye ya da zayıflatmaya yönelik girişimlere izin vermeyeceğiz" dedi.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE