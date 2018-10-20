Suudi Arabistan'dan 'Cemal Kaşıkçı' itirafı: Çıkan kavgada öldü!

Yapılan açıklamada ''Kaşıkçı ile Konsolosluktaki görevliler arasında tartışma ve kavga çıktı bunun sonucu olarak hayatını kaybetti. 18 kişi gözaltına alındı.'' ifadeleri kullanıldı.

Suudi kralının emriyle, Veliaht Prens Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani görevinden alındı.