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Suudi Arabistan'dan 'Cemal Kaşıkçı' itirafı: Çıkan kavgada öldü!

Suudi Arabistan'dan 'Cemal Kaşıkçı' itiraf açıklaması geldi. Konsoloslukta öldürüldüğünü doğrulayan Suudi Arabistan, "tartışma ve kavga çıktı bunun sonucu olarak hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 01:19
Suudi Arabistan'dan 'Cemal Kaşıkçı' itirafı: Çıkan kavgada öldü!

Yapılan açıklamada ''Kaşıkçı ile Konsolosluktaki görevliler arasında tartışma ve kavga çıktı bunun sonucu olarak hayatını kaybetti. 18 kişi gözaltına alındı.'' ifadeleri kullanıldı.

Suudi kralının emriyle, Veliaht Prens Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani görevinden alındı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 01:19
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Suudi Arabistan

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