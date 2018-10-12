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Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan, Türkiye'nin, gazeteci Kaşıkçı  olayının aydınlatılması amacıyla oluşturulacak ortak çalışma grubunun kurulması  yönündeki talebi olumlu yanıtlamasını memnuniyetle karşıladı.

12 Ekim 2018 Cuma 20:44
Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkiliye  dayandırarak yayımladığı yazılı açıklamada, "Kardeş Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın,  Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatması için iki ülkenin uzmanlarından oluşacak ortak  grubun kurulması yönünde Suudi Arabistan tarafından sunulan teklifi olumlu  karşılamasından memnuniyet duyduk." denildi.

Söz konusu olumlu adımın takdir edildiği açıklamada, "Ortak çalışma  grubunun yeteneğine ve üstleneceği görevi iş birliği içinde en iyi şekilde yerine  getireceğine güvenimiz tamdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın nerede olursa olsun  vatandaşlarının hayat ve güvenliklerine son derece önem verdiğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kaşıkçı'nın kaybolması  soruşturmasına ilişkin dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suudi  Arabistan arasındaki iş birliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi  üzerine, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle  aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 20:44
  1. Suudi Arabistan

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