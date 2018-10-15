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Suudi Arabistan'dan ABD'ye tehdit!

ABD'nin olası bir yaptırım hamlesine karşı atak yapmaya çalışan Suudi Arabistan, ABD'ye petrol tehdidinde bulundu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:10
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tehdit!

Suudi Arabistan'da ABD'nin olası ambargo/yaptırım tehditlerine karşılık, karşı atak planları yapıyor. Özellikle son günlerde artan uluslararası ambargo/yaptırım söylemleri Suudi Arabistan'ın elini zora sokarken, Riyad yönetimi Al Arabiya televizyonu üzerinden propaganda yayınları yapıyor.

Petrol tehdidi

Suudi yönetimi olası yaptırımlara karşı ilk hamle olarak petrol fiyatlarına müdahale edileceğini belirtirken, fiyatların 3-4 katına çıkartılabileceğini söylüyor.

"ABD'ye karşı istersek petrol 100-200 hatta 400 dolara fırlar" mesajının verildiği yayınlarda petrol krizi ile tehdit ediliyor.

İran hakimiyeti büyür

Suudilerin bir diğer propaganda unsuru da İran. Riyad yönetimine gelebilecek olası bir yaptırım durumunun bölgeyi zora sokacağını belirtirken, aynı zamanda da siyasal belirsizlik durumunun da İran hegemonyasına yarar sağlayacağını belirtiyor.

Bu durum karşısında İran tehdidin daha da fazla güç kazanacağını savunan Suudiler, yaptırımın siyasal ve ekonomik olarak dünyayı felakete sürükleyeceğini belirtiyor.

ABD'den yaptırım söylemi

ABD Başkanı Donald Trump Suudi yönetimine karşı yaptırım uygulanabileceğinin sinyallerini geçtiğimiz gün vermiş, bu konu hakkında yaptırımların uluslararası ölçeğe de taşınabileceğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 12:10
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  • mehmet soylumehmet soylu52 dk önce
    biz öldürmedik, araştırılsın deyeceğine petrolü zamlarım demesi neyin nesi
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