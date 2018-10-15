Suudi Arabistan'dan ABD'ye 'petrol' tehdidi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Suudi Arabistan'ın sorumlu olması halinde yaptırım uygulanabileceğini söylemişti.

Riyad yönetimi ise, Trump'ın yaptırım ihtimaline karşılık "petrol" kartını kullanmaya hazırlanıyor.

Petrol fiyatları 3-4 kata çıkabilir

Suud yönetimi, Trump'ın olası yaptırım ihtimaline karşılık ilk hamleyi petrol fiyatları üzerinden gerçekleştirecek. Petrol fiyatlarının 3-4 kat artabileceği belirtilirken, "ABD'ye karşı istersek petrol 100-200 hatta 400 dolara fırlar" mesajı verildi.

İkinci propaganda unsuru İran

Suud'ların ABD'ye karşı hamleleri sadece petrol fiyatlarıyla sınırlı değil. Riyad yönetiminin ikinci bir kozu da İran. Riyad yönetimine gelebilecek olası bir yaptırım durumunun bölgeyi zora sokacağını belirtilirken, aynı zamanda da siyasal belirsizlik durumunun da İran hegemonyasına yarar sağlayacağı ifade ediliyor.

Trump ne demişti?

ABD merkez CBS TV'nin programına katılan ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudi Arabistan'ın olması halinde ağır yaptırımlar uygulayacağını söylemişti.

Onları koruyoruz

Öte yandan ABD Başkan Trump, Birleşmiş Millet Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Biz Orta Doğu ülkelerini koruyoruz, biz olmasak uzun süre güvende olmazlar. Onlar ise daha yüksek petrol fiyatları için bastırmaya devam ediyor. Bunu hatırlayacağız. OPEC tekeli, fiyatları şimdi düşürmeli" sözleriyle Suud’a aba altından sopa göstermişti.