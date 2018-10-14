Suudi Arabistan'dan ABD'ye Cemal Kaşıkçı yanıtı!

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Riyad'dan yapılan açıklamada, Trump'ın 'tehditlerinin' reddedildiği belirtilirken, 'atılacak herhangi bir adıma daha büyük şekilde' yanıt verileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC'ye verdiği röportajda Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudi yetkililerin olduğu kanıtlanırsa 'ciddi cezalar' verileceğini belirtmişti. Trump konuşmasında Suudi Arabistan'ın iddiaları kesin bir şekilde yalanladığını da vurgulamıştı.

Ayrıntılar geliyor...