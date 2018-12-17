Büyük ortaklar birbirine girdi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye sert tepki
ABD Senatosu'nun, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutan yasa tasarısını kabul etmesine Suudi Arabistan sert tepki geldi. Suudi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD, içişlerine müdahale ile suçlandı.17 Aralık 2018 Pazartesi 07:14
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suudi Arabistan Krallığı, ABD Senatosu'nun doğrulanmamış iddia ve suçlamalara dayandırdığı, Krallık'ın içişlerine açıkça müdahale kapsamına giren ve Krallık'ın bölgesel ve uluslararası rolünü hafife alan duruşunu reddediyor"
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