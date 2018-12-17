Büyük ortaklar birbirine girdi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye sert tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan Krallığı, ABD Senatosu'nun doğrulanmamış iddia ve suçlamalara dayandırdığı, Krallık'ın içişlerine açıkça müdahale kapsamına giren ve Krallık'ın bölgesel ve uluslararası rolünü hafife alan duruşunu reddediyor"