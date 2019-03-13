Suudi Arabistan'daki tutuklu kadın aktivistlerin yargılanmasına başlandı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan tutuklu kadın aktivistlerden bazılarının yargılanmasına başlandı.

Aktivistlerin durumuna dikkati çekmek için açılan "Tutuklu Suudi Arabistanlı Kadınlar" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Nevf Abdulaziz, Miya es-Zehrani, Emel el-Harbi, Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan ve Azize el-Yusuf isimli tutuklu kadınların yargılaması şu dakikalarda devam ediyor. Duyurusu yapılmayan duruşmalar, başkent Riyad'daki Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştiriliyor." denildi.

Twitter'daki söz konusu hesaptan ayrıca "#Aktivistlerin yargılanmasına hayır" şeklinde hastag açıldı.

Suudi Arabistan yargı makamlarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin, işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü. Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.