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Suudi Arabistan'daki tutuklu kadın aktivistlerin duruşması ertelendi

28 Mart 2019 Perşembe 00:29
Suudi Arabistan'daki tutuklu kadın aktivistlerin duruşması ertelendi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan tutuklu kadın aktivistlerin duruşması gelecek haftaya ertelendi.

Aktivistlerin durumuna dikkati çekmek için açılan "Tutuklu Suudi Arabistanlı Kadınlar" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Riyad'daki Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, hakim önüne çıkarılan 11 kadın aktivistin yargılanmasına devam edildiği aktarıldı.

Duruşmada sanıklara ilk defa söz hakkı verildiği belirtilen paylaşımda, sanıklardan bazılarının, tutuklandıkları ilk aylarda işkenceye ve cinsel tacize maruz kaldıklarını açıkladığı ifade edildi.

Paylaşımda, Suudi Arabistan Başsavcılığı temsilcisinin, sanıkların söylediklerinin tamamını "gerçeklerle alakası olmayan ilginç iddia" olarak nitelediği belirtildi.

Açıklamada, yargılama sonucunda mahkemenin sanıklardan biri hakkında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakma kararı aldığı ve duruşmayı (tarih belirtmeksizin) gelecek haftaya ertelediği kaydedildi.

Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan tutuklu kadın aktivistlerin yargılandığı davanın ilk duruşması 13 Mart'ta gerçekleştirilmişti.

Duruşmada, hakim önüne çıkarılan 10 kadın aktiviste "düşman taraflarla iletişim kurma", "düşman medya ile iş birliği içinde olma", "dış düşmanlara maddi destek sağlama", "ülke çıkarlarına zarar verecek bilgiler elde etmek için insanları eğitme" gibi suçlamaların yöneltildiği belirtilmişti.

Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib, tutuklu kadın aktivistler arasında öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin, işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü. Suudi Arabistan ise iddiaları yalanlamıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 00:29
  1. "Tutuklu Suudi Arabistanlı Kadınlar"
  2. duruşma ertelendi
  3. Suudi Arabistan

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