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Suudi Arabistan'daki operasyonda 6 saldırgan öldürüldü

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:59
Suudi Arabistan'daki operasyonda 6 saldırgan öldürüldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki Katif kentinde dün düzenlenen operasyonda 6 saldırganın öldürüldüğünü, güvenlik güçlerinden 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Devlet Güvenlik Başkanlığı, dün Katif kentinde düzenlenen operasyonda 6 saldırganın öldürüldüğü, güvenlik güçlerinden 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Başkanlığın Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasına göre, Katif'teki terörist unsurların takibi sonucu söz konusu kişilerin eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Güvenlik güçleri, bu bilgiler ışığında Katif'in El-Ceşşe beldesinde, emniyet güçleri tarafından aranan 7 kişinin bulunduğu eve dün sabah baskın düzenledi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada, silahlı saldırganlardan 6'sı öldürüldü, 1'i yaralı olarak ele geçirildi. Emniyet güçlerinden 5 kişinin yaralandığı operasyon kapsamında çok sayıda silah ele geçirildi.

Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Katif, önceki yıllarda reform talebiyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu.




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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:59
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