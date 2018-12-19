THY- Euroleague
0553 313 94 23

Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele

Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, yolsuzlukla mücadele soruşturmaları kapsamındaki operasyonlar sonucu yaklaşık 100 milyar dolar kazanım elde edildiğini duyurdu

19 Aralık 2018 Çarşamba 04:28
Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, yolsuzlukla mücadele soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlar sonucu yaklaşık 100 milyar dolar kazanım sağlandığını açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, 2019 yılı bütçesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, operasyonlar sonucu 100 milyar dolarlık kazanım sağlandığını, bu yıl ülke hazinesinin 50 milyar riyal (13 milyar dolar) tahsil ettiğini duyurdu.

Bakan Cedan, Başsavcılığın bu yönde elde ettiği verilere göre gelecek yıl hazinenin tahsilata devam etmesini beklediğini vurguladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmış, söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan 381 kişiden 325'i bir süre sonra serbest bırakılmış, geriye kalan 56 kişi hakkında savcılık incelemeleri sürdürülmüştü.

Operasyonlarda gözaltına alınan kişiler arasında Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal gibi çok sayıda prens, bakan ve iş adamı bulunuyordu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 04:28
  1. Suudi Arabistan
  2. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan
  3. yolsuzluk soruşturmaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.
    1. ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar..
    2. Diyanet'in Yurt Dışı Personel..
    3. Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele
    4. Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun..
    5. Beşiktaş Pepe'nin alternatifini La..
    6. Trabzonspor, Esteban'ın yerini..
    7. DAEŞ Mısır askeri konvoyuna saldırdı!
    8. İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de..
    9. Trump'a şok! Vakfı kapatılıyor
    10. Hıncal Uluç'tan Beşiktaş Kulübü..
    11. Gece yarısı imzayı attı!..
    12. "FBI tuzağa düşürdü"
    13. Kahtani hakkında şok iddia: Kadın..
    14. Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz..
    15. Helal üretilmeye başlanmasının..
    16. Malezya'da istifa depremi! Parti..
    17. Arap Birliği'nden küstah açıklama:..
    18. ABD'de başörtülü kıza alçak saldırı!..
    19. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    20. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı
    CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı