Suudi Arabistan'da "Yok artık" dedirten manzara! Sonunda bu kepazeliği de yaptılar

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın öncülük ettiği "açılım" süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak başkent Riyad'da bir iskambil turnuvası düzenlendi.

Birkaç yıldır düzenli olarak tertip edilen turnuvada kadın ve erkeklerin karışık olarak kart oynaması dikkat çekti.

Turnuvaya ait görüntüler Suudi Arabistan yönetimine bağlı resmi hesaplarca sosyal medya üzerinden servis edildi.

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Üç gün süren turnuvanın sonunda katılımcılara toplamda 600 bin riyal ödül dağıtıldı.

Suudi Arabistan'da 2016'da resmi kurum olarak kurulan Heyetu-t Terfiyye'nin (Eğlence Heyeti) faaliyetleri, başına Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın arkadaşı Türki Alu-ş Şeyh'in atanmasının ardından hız kazandı.

Daha önce ülkede aleni olarak Noel ve yılbaşı kutlamak yasakken, 2020 ve 2021 yıllarının girişinde bu yasak uygulanmadı. Bu sene ise yılbaşı kutlaması bizzat devlet tarafından düzenlendi. Önceki iki yılda Noel ağacı satışı serbest bırakılırken, bu sene Riyad Belediyesi tarafından şehirde Noel ağaçları sergilenerek Noel kutlaması da fiilen resmileştirildi.

Devlet eliyle gerçekleştirilen kutlamalara ise dini kurum ve şahıslardan dikkat çeken bir eleştiri gelmiyordu. Yönetimi desteklemekle beraber, Heyetu-t Terfiyye'yi isim vererek eleştirdiği için bazı din adamlarına son yıllarda konuşma yasağı getirilmişti.

Suudi rejiminin bu uygulamaları sebebiyle din adamlarının hapsedilmemek için tamamen akademik çalışmalara yöneldiği veya sosyal olaylarla ilgili konuşmalarını çok genel ifadelerle geçiştirdiği dikkat çekiyor.

Bazı uzmanlar Suudi Arabistan'daki dini muhalefetin bu suskunluğunu fırtına öncesi sessizliğe benzetiyor. Bazıları ise bunun aksine, söz konusu sessizliğin, kültürel kırılmadan geri dönüşün zor olduğunu gösterdiği görüşünde.

KAYNAK: MEPA NEWS