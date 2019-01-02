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Suudi Arabistan'da yeni dönem! Göreve başladılar

Suudi Arabistan'da geçen hafta gerçekleştirilen kabine revizyonuyla atanan yeni bakan, emir ve Şura Konseyi üyeleri yemin ederek görevlerine resmi olarak başladı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 07:41
Suudi Arabistan'da yeni dönem! Göreve başladılar

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, yeni bakan, emir  ve Şura Konseyi üyelerinin Kral Selman bin Abdulaziz'in huzurunda yemin ederek  göreve başladığı belirtildi.

Yemin törenin ardından ilk Bakanlar Kurulu toplantısının Kral Selman  başkanlığında ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın katılımıyla  gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kral Selman, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada,  kabinede ve bazı kurumlarda yapılan değişikliklerin amacının ülkedeki kalkınma ve  gelişme sürecini devam ettirmek olduğunu söyledi.

Kaşıkçı cinayeti sonrası ikinci değişiklik

Suudi Arabistan yönetimi 27 Aralık 2018'de aralarında Dışişleri Bakanı  Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanları değiştirmişti.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim  el-Assaf, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin  Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh  atanmıştı.

Spor Kurulu Başkanı Turki Al eş-Şeyh bu görevden alınarak Eğlence  İdaresi Yönetim Kurulu Başkanlığına atanırken, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Muhammed  bin Salih el-Gafili'nin yerine Musaid bin Muhammed el-Ayban getirilmişti.

Dikkat çeken gelişme ise Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk"  soruşturmaları çerçevesinde gözaltında tutulduktan bir süre sonra serbest  bırakılan eski Maliye Bakanı İbrahim el-Assaf'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle  ilgili uluslararası alanda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Dışişleri  Bakanlığı görevine getirilmesi olmuştu.

Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk değişiklik

Riyad yönetimi 20 Ekim 2018'de, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" kabul ettikten hemen  sonra bir Kraliyet kararnamesi yayımlamıştı.

Bu kapsamda görevden alınanlar arasında, daha önce Veliaht Prens Bin  Selman'ın danışmanlığını yapan ve Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a  gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülen Suud el-Kahtani ile  eski Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri isimleri dikkati çekmişti.

Kahtani ve Asiri'nin yanı sıra bir diğer Genel İstihbarat Başkan  Yardımcısı Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat Başkanlığı Koruma  İdaresi Müdürü Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel  İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif eş-Şayi'nin de görevlerinden  alındığı duyurulmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 07:41
  1. İstanbul
  2. suudi arabistan
  3. Prens selman
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Kral Selman bin Abdulaziz
  6. Veliaht Prens Muhammed bin Selman

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