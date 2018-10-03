Suudi Arabistan'da yangın! Ölü ve yaralılar var
Suudi Arabistan'ın Yambu şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde yangın çıktı. Meydana gelen yangında 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.03 Ekim 2018 Çarşamba 11:12
Suudi Arabistan’da bulunan petrokimya tesisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan’ın batısında bulunan petrokimya tesisinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 11 kişinin de yaralandığı açıklandı. Suudi Arabistan’ın Yanbu şehrinde bulunan Ulusal Petrokimya Endüstri Şirketi’ne ait bir fabrikada dün çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarıldı. Yangının teknik sebeplerle meydana gelmiş olabileceğini araştırmanın sürdüğü aktarıldı.
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