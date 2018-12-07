THY- Euroleague
0553 313 94 23

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Katarlının serbest bırakılması

07 Aralık 2018 Cuma 16:39
Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Katarlının serbest bırakılması

DOHA (AA) - Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan bir Katarlının serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı.

Komite Başkanı Ali bin Samih el-Merri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Katarlı Ahmed Halid Mukbil'in serbest bırakılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Katar'a ablukanın başladığı Haziran 2017'den bu yana Suudi Arabistan'da 3 Katarlının daha tutuklu bulunduğunu ifade eden Merri, söz konusu kişilerin ne zaman ve hangi sebeple tutuklandığı konusunda bilgi vermedi.

BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain ile 4 Kasım'da başkent Doha'da bir araya gelen Merri, Suudi Arabistan tarafından 4 Katar vatandaşının bir süre önce keyfi olarak gözaltına alındığına ve kendilerinden şimdiye kadar haber alınamadığına dikkati çekerek, BM'den, 4 Katarlının, en kısa sürede yerlerini tespit etmesi ve serbest bırakılmaları için çalışma yapması talebinde bulunmuştu.

NHRC'den 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 21 Nisan'da Katar vatandaşı Muhsin Salih Sadun el-Kerbi'yi Umman ile Yemen arasındaki sınır kapısında herhangi bir yasal gerekçe göstermeden alıkoyduğu bildirilmişti.

Açıklamada Kerbi'nin Katar ile Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz nedeniyle alıkonulduğu ve abluka uygulayan ülkelerin Katar'a ve halkına yönelik insan hakları ihlallerine devam ettiği savunulmuştu.

Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya televizyonu ise söz konusu şahsın Husilerle iş birliği yapmakla itham edilen bir istihbarat subayı olduğunu öne sürmüştü.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:39
  1. Katar
  2. memnuniyet
  3. serbest bırakılma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı
    1. İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı
    2. Döviz kurları
    3. Sağlık Bakanlığından ikamet genelgesi..
    4. Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
    5. Coca-Cola'da Muhtar Kent, bayrağı..
    6. E-Devlet'ten verilmeye başlayınca..
    7. Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını..
    8. Uluslararası Sivil Havacılık Günü
    9. Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı..
    10. Türkiye-ABD ortak açıklaması:..
    11. GÜNCELLEME - Adana'da belediye..
    12. ABD'de istihdam kasımda beklenenden az..
    13. Vezneciler'deki saldırı davasında,..
    14. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    15. Libertadores Kupası'na yoğun güvenlik..
    16. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    17. Ankara'da trafik kazası: 3 ölü
    18. İstanbul'un Afetlere Hazırlık..
    19. Vezneciler davasında 12 kişi hakkında..
    20. İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor