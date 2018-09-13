Suudi Arabistan'da Türk hacıyı kurtaran kişi ödüllendirildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki bir otelin girişinde boğulma tehlikesi geçiren ve bayılan Türkhacıya ilk yardım yaparak hayatını kurtaran otel çalışanı Fahd bin Guveyzi el-Harbi'ye, Suudi Arabistan Turizm ve Eserler Kurulu Başkanı Emir Sultan Bin Sultan tarafından hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Haberde Türk hacının kimliğine ve söz konusu olayın yaşandığı tarihe ilişkin bilgi verilmedi.