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Suudi Arabistan'da Türk hacıyı kurtaran kişi ödüllendirildi

Türk hacının hayatını kurtaran otel çalışanı ödüllendirildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:04
Suudi Arabistan'da Türk hacıyı kurtaran kişi ödüllendirildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi  Arabistan'ın Medine kentindeki bir otelin girişinde boğulma tehlikesi geçiren ve  bayılan Türkhacıya ilk yardım yaparak hayatını kurtaran otel çalışanı Fahd bin  Guveyzi el-Harbi'ye, Suudi Arabistan Turizm ve Eserler Kurulu Başkanı Emir Sultan  Bin Sultan tarafından hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Haberde Türk hacının kimliğine ve söz konusu olayın yaşandığı tarihe  ilişkin bilgi verilmedi. 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:04
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