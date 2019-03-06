Suudi Arabistan’da trafik kazası: 2 ölü Suudi Arabistan’da kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan’da kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan’ı Bahreyn’e bağlayan King Fahd Causeway Köprüsünde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köprü bir süreliğine tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

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