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Suudi Arabistan'da sosyal medya erişime kapatıldı!
Suudi Arabistan'da darbe girişimi olduğu iddia edildi. Ülkede sosyal medyanın kapatıldığı iddiası geldi.
21 Nisan 2018 Cumartesi 23:08
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 23:08
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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