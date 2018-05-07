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Suudi Arabistan'da silahlı saldırı zanlısı öldürüldü

Suudi Arabistan'da, nisan ayında ülkenin güneybatısındaki bir kontrol noktasına düzenlenen saldırıya karıştığı şüphesiyle aranan bir kişi emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:43
Suudi Arabistan'da silahlı saldırı zanlısı öldürüldü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki'ye dayandırdığı haberde, emniyet güçlerince aranan Halid Muhammed Ali Şehri'nin, En-Namas kentinde akrabalarının evinde gizlendiğinin tespit edildi.

Emniyet güçlerinin teslim ol çağrısına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı 19 Nisan'da ülkenin güneybatısında yer alan el-Macaride ile Barik vilayetleri arasındaki bir kontrol noktasına gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:43
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Arabistan

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