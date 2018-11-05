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Son 20 yılın en şiddetli yağışı! Suudi Arabistan'da sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da son 20 yılın en şiddetli yağışı olduğu belirtilen, son bir haftada etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel felaketinde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:15
Son 20 yılın en şiddetli yağışı! Suudi Arabistan'da sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

Yollar trafiğe kapandı

Sivil savunma ekiplerinden yapılan açıklamada, ülkede etkili olan yağışlar neticesinde meydana gelen sel felaketinde son bir hafta içinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Söz konusu ölümlerin hangi kentlerde olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, ağaç ve trafik lambalarının devrilmesi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapandığı, ulaşımda aksamalar oluştuğu aktarıldı.

Mekke dahil 9 şehirde etkili

Suudi Arabistan yerel medyasına göre son 20 yılın en şiddetli yağışlarına sahne olan ülkede Mekke, Medine, Riyad, Hail, Eş-Şarkiyye, Asir, Cazan, El-Baha ve El-Cevf kentlerinde 28 Ekim'den bu yana aralıklarla şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Meteoroloji ve Çevre Koruma İdaresi de yaptığı açıklamayla vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadığı sürece yağışların şiddetlendiği zamanlarda dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Yağışların etkili olduğu kentler için ayrıca sel uyarısı yapıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:15
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  5. Mekke
  6. Medine
  7. Meteoroloji ve Çevre Koruma İdaresi
  8. sel uyarısı

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