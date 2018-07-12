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Suudi Arabistan'da savaş uçağı düştü!

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında bir savaş uçağının "teknik arıza" nedeniyle düştüğü kaydedildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 20:13
Suudi Arabistan'da savaş uçağı düştü!

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde bir savaş uçağının "teknikarıza" nedeniyle SuudiArabistan'ın Yemen sınırındaki Asir bölgesinde düştüğü, 2 pilotun kurtulduğu bildirildi.

Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki,Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, koalisyon bünyesinde görevli Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Tornado tipi savaş uçağının eğitim dönüşü sırasında teknik arıza nedeniyle Asir bölgesine düştüğünü belirti.

2 PİLOT KURTULDU

Maliki, olayda 2 pilotun kurtulduğunu aktardı.

Geçen Ocak ayında da meşru hükümet güçlerine destek için Yemen topraklarında operasyona katılan koalisyon bünyesindeki Suudi Arabistan'a ait bir savaş uçağının operasyon dönüşü sırasında yaşanan teknik arıza sebebiyle düştüğü, uçakta bulunan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu duyurulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.​

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 20:13
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