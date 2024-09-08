Suudi Arabistan’da ortak hareket edilerek duble otel yapacaklar! Kritik gelişme: Ülkede heyecanı yaşandı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında geçmiş yıllarda yaşanan siyasi sorunlar, ekonominin de devreye girmesiyle olumlu yönde ilerleme gösteriyor. Abdi İbrahim’den Eczacıbaşı Grubu’na kadar birçok Türk şirketi, ilk kez Suudi Arabistan’da yatırım yapmaya, ülkedeki sanayi fırsatlarına yönelik potansiyele yönelmeye başladı. Bunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman bin Abdulaziz Al Saud’un başta 500 milyar dolarlık NEOM şehri olmak üzere ülkeyi daha modern hale getirecek olan Vizyon 2030 adlı çalışması için projeler üretirken, Türk şirketleri de oluşan fırsatları iyi değerlendiriyor. Ülkede özellikle turizm alanında yeni bir açılım olurken, Türkiye’nin bu alanda en önemli markalarından olan Rixos’un da 2 önemli projeyle önemli bir adım attığı paylaşıldı

KIZILDENİZ’İN KIYISINA YAPACAK

Rixos’un Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, dün sosyal medya hesabından paylaştığı bu projelerden biri olan Cidde’deye bir saat uzaklıkta Kızıldeniz kıyısında yer alan Kral Abdullah Ekonomi Şehri’nde (KEAC) yer alan otelin yapım sürecini paylaştı. Bizzat projeyi yakından takip etmek için Suudi Arabistan’ın Cidde kentine giden Tamince’nin paylaşımının ardından kendisiyle iletişime geçtim.

Patronlar Dünyası’nın sorularını yanıtlayan Tamince, Rixos adıyla iki önemli oteli hayata geçireceklerini söyledi. Her iki otelin de resort tipi otel olacağını belirten Tamince, “Bunlardan biri Dur Hospitality ile birlikte. Diğeri ise Rixos Emarald projesi. Hem hatırım ortağı hem de işletmecisiyiz. Önümüzdeki birkaç ay içinde ikisini de açmış olacağız inşallah” dedi.

İKİSİNDE DE ÖZEL VİLLALAR VAR

Tamince’nin bahsettiği Sur Hospitality ile işbirliği yapılan otelin ismi Rixos Obhur Jeddah. Otel 247 konuk odası ve özel havuzlu 73 villadan oluşuyor.

Projenin iki restoranı, bir Club Prive Lounge’ı olacak. Proje Suudi Prens Selam’ın Vizyon 2030 hedeflerinin de bir parçası. Tamince’nin bahsettiği ikinci resort oteli ise Rixos Premium Emerald Shores.



Bu proje de 270 bin metrekarelik bir arazide yer alıyor ve Cidde’ye bir saat uzaklıkta. Hicazi mimarisi dokunuşlarıyla tasarlanan otel 540 oda ve 36 villadan oluşuyor. 1200 misafir kapasiteli özel Temalı Su Parkı, çeşitli mutfaklara sahip 9 farklı restoran ve 5 lounge bulunuyor.