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Suudi Arabistan'da olağanüstü KİK zirvesi başladı

KİK üyesi ülkelerden yetkililerin katıldığı ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başkanlık ettiği olağanüstü zirve, Mekke'de yapılıyor- Kral Selman bin Abdulaziz, açılış konuşmasında, İran'ın uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini kaydetti

31 Mayıs 2019 Cuma 00:41
Suudi Arabistan'da olağanüstü KİK zirvesi başladı

MEKKE (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvesi, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde başladı.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalına göre, KİK'in 6 üyesinin temsilcilerinin katıldığı zirveye Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz başkanlık ediyor.

Zirveye Katar Başbakan Abdullah bin Nasır Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Umman Sultanı Kabus bin Said'in danışmanı Şihab Bin Tarık, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve Abu Dabi Veliahtı Muhammed bin Zayid katıldı.

Kral Selman, olağanüstü zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, İran'ın uluslararası güvenlik ve barışı tehdit ettiğini ve bölgede nüfuzunu genişletmeye çalıştığını söyledi.

İran'ın bölge ülkelerinin içişlerine müdahalesini, nükleer ve füze programlarını geliştirmesini ve uluslararası deniz ulaşımını tehditj etmesini kınayan Kral Selman, bu durumun, Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası güvenlik ve barışı koruma konusundaki ilke ve kararlarının açıkça ihlal edilmesi anlamına geldiğini ve petrol tedariğini tehdit ettiğini kaydetti.

Geçmişte güvenlik ve istikrarı hedef alan pek çok zorluğun üstesinden geldiklerini ve Körfez ülkelerinde ekonomik ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirdiklerini kaydeden Kral Selman, tüm tehdit ve zorluklarla birlikte mücadele edeceklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın bölgenin güvenliğinin korunması için gösterilen tüm çabaları destekleyeceğini vurgulayan Selman, bölgenin savaşa girmesini istemediklerini belirtti.

Suudi Arabistan Kralı Selman, geçen pazar KİK Olağanüstü Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e davet göndermişti. Kral Selman, 18 Mayıs'ta KİK üyesi ülkeler ile Arap ülkeleri liderlerine, Mekke'de 30 Mayıs'ta iki olağanüstü zirve düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Bu olağanüstü zirvelerin ertesi günü, Mekke'de 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesinin düzenlenmesi öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 00:41
  1. KİK
  2. Mekke

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