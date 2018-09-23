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Suudi Arabistan'da Kral Selman af çıkardı! Hepsi serbest bırakılacak

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Arabistan'ın Taif şehrinde mali suçlardan dolayı mahkum edilen tüm kişilerin serbest bırakılması ve borçlarının ödenmesi talimatını verdiği bildirildi.

23 Eylül 2018 Pazar 17:17
Suudi Arabistan'da Kral Selman af çıkardı! Hepsi serbest bırakılacak

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Taif ilinde "mali suçlar" nedeniyle mahkum edilen tüm kişilerin serbest bırakılması ve borçlarının ödenmesi talimatını verdi. 

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman dün Taif'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Veliaht Prens Selman'ın önerisi doğrultusunda, Kral Selman, Taif ilinde "mali suçlar" nedeniyle borcunu kapatamadığı için mahkum olan tüm kişilerin serbest bırakılması ve borçlarının ödenmesi yönünde talimat verdi. 

Haberde, söz konusu aftan kaç kişinin yararlandığına dair bilgi yer almadı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 17:17
  1. Suudi Arabistan
  2. Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud
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  5. mali suçlardan hüküm giyenler
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