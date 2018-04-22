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Suudi Arabistan'da kırmızı alarm: Balistik füzeli saldırı!

Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki Husiler tarafından Necran kentine atılan balistik füzeyi havada imha ettiği bildirildi.

22 Nisan 2018 Pazar 21:24
Suudi Arabistan'da kırmızı alarm: Balistik füzeli saldırı!

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, ülkenin sınır bölgesi yakınlarındaki Necran kentine yönelik balistik füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırının, Yemen'in Sada bölgesindeki Husiler tarafından yapıldığını aktaran Maliki, füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini kaydetti.

Husilerin balistik füze saldırılarına devam etmesinin,"İran'ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin sürdüğü"anlamına geldiğini öne süren Maliki, "İran destekli Husilerin yaptığı bu düşmanca tavrın Birleşmiş Milletler'in 2216 ile 2231 sayılı kararlarının açık bir ihlali olduğunu ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge güvenliğini tehdit ettiğini" ifade etti.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 21:24
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