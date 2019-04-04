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Suudi Arabistan'da Katar'dan özür dileyen vatandaşa gözaltı

Körfez krizi sırasında Katar aleyhinde sarf ettiği ifadelerinden dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve babasından özür dileyen Murra aşireti lideri gözaltına alındı

04 Nisan 2019 Perşembe 16:56
Suudi Arabistan'da Katar'dan özür dileyen vatandaşa gözaltı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve babasından özür dileyen Murra aşireti liderini gözaltına aldı.

Arap basınında yer alan haberlere göre, Katar'daki Murra aşireti liderlerinden Şeyh Talib bin Lahum bin Şuraym'in Körfez krizi sırasında Katar aleyhinde sarf ettiği ifadelerinden dolayı Katar Emiri Al Sani ve babası Hamed'den özür dilediğini içeren bir video internete düştü.

Körfez krizinden bu yana Suudi Arabistan'da yaşayan Şeyh Bin Şuraym, bu gelişmenin ardından birkaç gün önce başkent Riyad'da kaldığı otelde gözaltına alındı.

- Uluslararası örgütten çağrı

Avrupa merkezli "Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma Federasyonu"ndan (IFDR) yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Bin Şuraym'ın Suudi Arabistan'da gözaltına alınması kınandı.

Şeyh Bin Şuraym'ın keyfi olarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle hayatından endişe edildiği belirtilerek serbest bırakılması talep edildi.

Suudi Arabistan vatandaşı olmasına rağmen yerel basında "Katarlı muhalif" olarak tanıtılan Şeyh Bin Şuraym, Körfez krizinin başladığı Haziran 2017'den beri Riyad'da yaptığı açıklamalarda Katar karşıtı ağır bir dil kullanıyordu.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 16:56
  1. Katar Emiri
  2. Suudi Arabistan
  3. Şeyh Şuraym

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