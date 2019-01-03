0553 313 94 23

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı davası ilk duruşması görüldü

Suudi Arabistan'da, Kaşıkçı cinayetinde beşi idam talebiyle yargılanan 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

03 Ocak 2019 Perşembe 14:03
Suudi Arabistan'da Kaşıkçı davası ilk duruşması görüldü

ANKARA (AA) - Suudi Arabistan'da, İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında beşi idam talebiyle yargılanan 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Arabistan başsavcılığı açıklamasına göre, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılanan 11 sanık, bugün Riyad'da avukatlarıyla birlikte ilk kez hakim karşısına çıktı.

Açıklamada, sanıkların, iddianameyi dinlemelerinin ardından, mahkeme heyetinden iddianameyi istediği ve savunma yapabilmek için süre talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin gerekli soruşturmayı sürdürmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelediği aktarıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, beş sanık için istenen idam talebi de dahil mahkemeden, 11 sanık hakkında "Şeriat yasalarının gereğinin uygulanmasını talep ettiği" bilgisi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, başsavcılığın Türkiye'deki başsavcılığa "davaya ilişkin Türkiye'nin elindeki tüm delillerin kendilerine ulaştırılması için daha önceden iki ayrı talebi yazılı olarak gönderdiği" kaydedildi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetine ilişkin 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, 21 şüpheliden 11'ine suç isnat etmiş ve beşi hakkında idam cezası talebiyle mahkemeye sevketmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:03
  1. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la..
    2. HDP'li isme 26 yıla kadar hapis istemi
    3. Erdoğan: "Çatışmalardan zarar gören..
    4. Paralı poşete sosyal medyadan tepki..
    5. Güvenilir insanlara ihtiyacımız var!
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın siyasi..
    7. Af isteyen futboluyu kapının önüne..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın kendi..
    9. Dakar Rallisi heyecanı başlıyor
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile..
    11. 21 gram
    12. "Çin Afrika ülkelerine desteğini..
    13. Flash TV'nin yayını kesildi
    14. Başkan Erdoğan Irak Cumhurbaşkanıyla..
    15. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'da..
    16. Jandarma tek tek aradı!
    17. Bakan Selçuk'tan araştırma görevlisi..
    18. "İnsanlar yaşadıkları kentten keyif..
    19. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları
    20. Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor