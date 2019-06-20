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Suudi Arabistan’da kalan Türk işçiler yardım bekliyor

Suudi Arabistan’da otel inşaatında yaklaşık 13 aydır çalışan yaklaşık 480 işçi, ücretlerini alamadıklarını belirterek greve başladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:39
Suudi Arabistan’da kalan Türk işçiler yardım bekliyor

Suudi Arabistan’da otel inşaatında yaklaşık 13 aydır çalışan yaklaşık 480 işçi, ücretlerini alamadıklarını belirterek greve başladı. 4. gününe giren grevde işçiler 8 aydır maaş alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.


Suudi Arabistan’da bir inşaatta çalışan Türk işçiler, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı. Zor şartlar altında çalıştırıldıklarını ve yaklaşık 8 aydır maaş alamadıklarını ifade eden işçiler, sosyal medya hesaplarında yaşadıkları sıkıntıları anlatmaya çalıştı. Ailelerinin de sıkıntıya düştüğünü ifade eden Türk işçilerden Hasan Hüseyin Çifci, 2018 Mayıs ayında Suudi Arabistan’a geldiklerini belirterek, "Bizi buraya turist vizesiyle getirmişler. Buradaki mahkeme haklarımızın araması konusunun çok uzun süreceğini söyledi. Bizi getiren şirket yemeklerimizi doğru düzgün çıkarmadı. 7 aydır para verilmedi, evi barkı dağılan arkadaşlarımız oldu. Kimsenin umurunda değil. Türkiye Cumhuriyeti’ne sesleniyorum, sıkıntımızı çözün. Hastalarımız var, kolu bacağı kırılan arkadaşlarımız var bize yardımcı olmadılar. Bir arkadaşımız bakımsızlık yüzünden hayatını kaybetti. 45 gün sonra cenazesi Türkiye’ye gönderildi" dedi.


Sağlık konusunda bile yardımcı olunmadığını ifade eden işçiler, kötü koşullarda yaşadıklarını belirterek yetkililerden sıkıntılarının çözülmesini talep etti. İşçilerin de yaşamış olduğu sıkıntılar cep telefonları ile çekilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:39
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