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Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar hafifletildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle, kadınlara seyahat, medeni durum, çalışma düzeni ve sosyal güvenceler konusunda bazı haklar tanındı

02 Ağustos 2019 Cuma 12:21
Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar hafifletildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar hafifletilerek, pasaport almak ve ülke dışına çıkmak için istenen veli izni şartı kaldırıldı.

Ülkede seyahat, medeni durum, çalışma düzeni ve sosyal güvencelerle ilgili yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kraliyet kararnameleri olarak yürürlüğe giren ve kadınlara yönelik bazı kısıtlamaları hafifleten düzenlemeler şöyle:

- Seyahat

Suudi Arabistan'da kadınların ve 21 yaşından küçük erkeklerin, velisinin izni olmadan pasaport çıkarma ve ülke dışına çıkma hakkı bulunmuyordu. Yapılan değişiklikle kadınlara seyahat konusunda erkeklerle eşit imkanlar tanındı.

- Medeni durum

Medeni durum konusundaki değişiklik kapsamında "evli kadının ikamet yerinin, kocasının ikamet yeri olduğu" yönündeki yasa kaldırıldı.

Daha önce sadece erkeklere ya da eşini kaybeden kadınlara verilen "aile reisi" statüsünün de isteyen tüm kadınlara tanınmasına olanak sağlandı.

Yine bu çerçevede kadınlara doğum, evlilik ve boşanmaların tescili, resmi aile belgeleri çıkarabilme imkanı verildi.

- Çalışma düzeni

Çalışma hakkının, cinsiyet, engellilik durumu ya da yaş ayrımı yapılmaksızın herkesi kapsaması kararlaştırıldı. Emeklilik yaşı ise kadın ve erkeklerde eşitlenerek 58 olarak belirlendi. Daha önce erkekler 60, kadınlar 55 yaşında emekli oluyordu.

Söz konusu değişikliklerin, insan hakları örgütlerinin kadın hakları konusunda Suudi Arabistan'a yönelttiği eleştirilerin ardından yapıldığı belirtiliyor.

İnsan hakları kuruluşları, Riyad yönetimine kadınların ülkede "ikinci sınıf vatandaş" muamelesi gördüğü, temel insani ve sosyal haklardan mahrum bırakıldığı suçlamaları yöneltiyordu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:21
  1. Resmi Gazete
  2. Suudi Arabistan

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