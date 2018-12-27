Suudi Arabistan'da kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu bazı bakanlar değişti

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27 Aralık 2018 Perşembe 16:17
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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:17
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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