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Suudi Arabistan'da kabine revizyonu

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanlar değişti

27 Aralık 2018 Perşembe 16:52
Suudi Arabistan'da kabine revizyonu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanlar değişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, yayınlanan Kraliyet kararnamesiyle kabinede revizyona gidildi.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atandı.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:52
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