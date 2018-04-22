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Suudi Arabistan'da izinsiz uçan drone'a müdahale edildi

Sosyal medyada, Kraliyet Sarayı yakınında ateş açıldığına dair henüz doğruluğu onaylanmayan görüntüler paylaşıldı.

22 Nisan 2018 Pazar 09:39
Suudi Arabistan'da izinsiz uçan drone'a müdahale edildi

Suudi Arabistan'da Riyad Polis Sözcülüğü, Riyad'daki El-Huzami Mahallesi'nde izinsiz uçtuğu tespit edilen küçük "drone"a müdahale edildiğini duyurdu.

Açıklamada, uzmanların inceleme yapacağı kaydedildi.

Bu arada Suudi Arabistanlı bazı yetkililere dayandırılan haberlerde, Kral Selman bin Abdulaziz'in, "drone"un emniyet güçleri tarafından düşürüldüğü sırada Riyad'daki sarayında bulunmadığı belirtildi.

Ülke dışında ikamet eden muhalif isimlerden Ganim ed-Dusari de Twitter hesabından, Kraliyet Sarayı yakınında ateş açıldığına dair görüntüleri paylaşarak "Riyad'daki Kraliyet saraylarından birinin içinden ateş açılıyor." açıklaması yapıldı.

Suudi Arabistanlı yazar Advan el-Ahmeri ise bir süre önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüntülerin doğru olmadığını belirterek "Kraliyet Sarayı'na yaklaşan bir 'drone'a müdahale edildi ancak El-Huzami Mahallesi'nde ateş açıldığına dair haberler doğru değil." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 09:39
  1. Saray
  2. Twitter
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