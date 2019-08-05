0553 313 94 23

Suudi Arabistan'da Husilere ait İHA'lar düşürüldü

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:48
Suudi Arabistan'da Husilere ait İHA'lar düşürüldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına gönderilen insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkenin güneybatısındaki sivil havalimanlarını hedef alan İHA'ların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Husilerin "terör eylemlerine eş zamanlı saldırı yöntemini kullanmaya başladığını" vurgulayan Maliki, düşürülen İHA'ların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

İran destekli Husiler, bu sabah Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha ve Necran havalimanları ile Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:48
  1. Husiler
  2. Suudi Arabistan
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli otomobilin prototipinin ilk modeli ilk kez sergilendi
    1. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    2. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    3. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    4. 11. Büyükelçiler Konferansı
    5. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    6. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    7. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    8. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    9. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    11. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    12. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    13. Bakan Kurum, Isparta Damgacı Sokak ve..
    14. Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü
    15. Başkan Kılca mezun olduğu okulu..
    16. Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya..
    17. Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram..
    18. Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz..
    19. "Türkiye ile Sırbistan arasındaki..
    20. Adanaspor'da Levent Eriş dönemi
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı