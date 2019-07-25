Suudi Arabistan'da Husilere ait bir İHA düşürüldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Asir bölgesine gönderilen bir İnsansız Hava Aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Asir bölgesine bağlı Hamis Muşayt kentine gönderdiği İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Söz konusu İHA'nın sivil yerleşim bölgesini hedef aldığını ileri süren Maliki, "Husilerin, sivilleri hedef alan bu düşmanca girişimleri, uluslararası insan haklarının ihlali anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

- Husilerin "Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı" açıklamasına yalanlama

Maliki ayrıca Husilerin, "Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentinde bulunan Kral Halid Hava Üssü'ne geniş çaplı saldırı düzenledikleri" yönündeki açıklamasını yalanladı.

Yemen'deki Husiler, Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne geniş çaplı saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii'nin yaptığı ve Husilere ait medya organlarında yer alan açıklamada, İHA ile gerçekleştirilen saldırıda savaş uçaklarının bulunduğu apronların hedef alındığı belirtilmişti.



Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.



