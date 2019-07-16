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Suudi Arabistan'da Husilere ait 3 İHA düşürüldü

16 Temmuz 2019 Salı 23:13
Suudi Arabistan'da Husilere ait 3 İHA düşürüldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki'nin açıklamasına göre, Husiler tarafından Yemen'in kuzeyindeki Amran ilinden Suudi Arabistan'ın Cizan ve Abha kentlerine gönderilen 3 İHA düşürüldü.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in halihazırda Sana'da bulunmasına işaret eden Maliki, "Husilerin bu durumda Suudi Arabistan'ın Cizan, Necran ve Abha kentlerindeki havaalanları ile sivilleri hedef alan saldırı girişimlerine devam etmesi Husilerin bölgesel ve uluslararası güvenlik için tehdit olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maliki, koalisyon güçlerine bağlı Ortak Kuvvetler Komutanlığının, Husilerin askeri altyapısına darbe indirmek için uluslararası insan hakları yasaları ve normları ışığında tüm önlemleri alacağının altını çizdi.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gün içinde yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cizan Havaalanı'na geniş çaplı saldırı düzenlediklerini belirtmişti.

Seri, dün ise Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü ile savaş uçaklarına ait mühimmatın bulunduğu silah depolarına İHA'larla geniş çaplı saldırı düzenlediklerini duyurmuş, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husiler tarafından gönderilen 2 İHA'nın Hamis Muşayt kentinde düşürüldüğünü açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak Cizan ve Abha havaalanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 23:13
  1. Husiler
  2. İHA
  3. koalisyon
  4. Suudi Arabistan
  5. Yemen

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