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Suudi Arabistan'da Husilere ait 2 İHA düşürüldü

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:02
Suudi Arabistan'da Husilere ait 2 İHA düşürüldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler tarafından gönderilen iki insansız hava aracının (İHA) Asir bölgesindeki Hamis Muşayt kentinde düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) koalisyon güçlerine dayandırdığı habere göre, Husiler tarafından Yemen'in başkenti Sana'dan Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine gönderilen iki İHA düşürüldü.

İHA'ların etkisiz hale getirilmesi sürecinde yerleşim birimine bazı şarapnel parçalarının düştüğüne işaret edilen haberde, bir binanın ve bazı araçların hafif şekilde zarar gördüğü belirtildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü ile savaş uçaklarına ait mühimmatın bulunduğu silah depolarına İHA'larla geniş çaplı saldırı düzenlediklerini söylemişti.

Harekatın Yemen halkına yönelik saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, son 24 saat içinde Yemen halkının 20 hava saldırısıyla hedef alındığını ileri sürmüştü.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:02
  1. Husiler
  2. İHA
  3. Suudi Arabistan

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