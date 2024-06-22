Suudi Arabistan Hac sezonu bitmeden umrecileri kabul etmeye başladı! Vatandaşlar heyecanla bekliyordu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı dün umrecileri kabul etmeye ve vizelerini vermeye başladı. Bakanlık, ilgili tüm makamlarla koordinasyon içinde, umrecilerin gelişlerini kolaylaştırmaya ve Umre ibadetlerini kolaylıkla ve huzur içinde yerine getirebilmeleri için en iyi hizmetleri sunmaya çalışıyor.

Hac sezonunun sona ermesinin hemen ardından her yıl umrecileri kabul eden bakanlık, misafirlere hizmet etmek ve ibadetlerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak için uzmanlığını, teknik ve saha programlarını kullanıyor.

Bakanlık, liderliğin direktiflerini ve hacıların, umrecilerin ve ziyaretçilerin deneyimlerinin iyileştirilmesine yönelik olarak daha fazla hacının gelişini kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılayan ve isteklerini yerine getiren şeyleri gerçekleştirmek için çalışıyor.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia, hacılara hizmet etmek, onların konfor ve güvenliğini sağlayan her şeyi yakından takip etmek amacıyla liderlik tarafından direktifleri ve sonsuz desteği takdir ederek, Vizyon 2030 çatısı altında onlara olağanüstü ve benzeri görülmemiş hizmetler sunmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Pasaport Müdürlüğü de tüm hava, kara ve deniz limanlarında hacıların geliş ve ayrılış işlemlerinin tamamlanmasını kolaylaştırmak için tüm insani ve teknik imkânlarını seferber ediyor.

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