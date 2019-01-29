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Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan 10 iş adamı salıverildi

29 Ocak 2019 Salı 19:20
Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan 10 iş adamı salıverildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da "yolsuzluk soruşturmaları" kapsamında 15 aydır gözaltında tutulan 10 iş adamı serbest bırakıldı.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu siyasi tutuklularla ilgilenen "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, yolsuzluk soruşturması kapsamında Kasım 2017'den bu yana başkent Riyad'daki 5 yıldızlı Ritz Carlton Oteli'nde tutulan 10 iş adamının serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, son iki günde salıverilen söz konusu iş adamlarının isimleri şöyle:

Muhammed Hüseyin el-Amudi, Amr ed-Debbağ, Hani Huce, Sami ez-Zuheybi, Usame el-Bar, Mansur el-Belevi, Zuheyr Fayiz, Mahmud Mansur Abdulgaffar, Sami Barum ve Eniz Senci.

Konuyla alakalı Suudi Arabistan makamlarından açıklama yapılmadı.

- "Yolsuzluk" gözaltıları

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulmuştu.

Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmış, daha sonra bu kişilerin çoğu serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 19:20
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