Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı cinayeti davasının ilk duruşmasında 11 sanığın beşi hakkında idam talep edildi

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03 Ocak 2019 Perşembe 13:05
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 13:05
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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