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Suudi Arabistan'da geçen ay gözaltına alınmıştı... Kabe İmamı Balila’dan haber alınamıyor!

Geçen ay gözaltına alınan Kabe imamlarından Abdulaziz Bandar Balila'nın görevden alındığı andan itibaren kendisinden haber alınamıyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:51
Suudi Arabistan'da geçen ay gözaltına alınmıştı... Kabe İmamı Balila’dan haber alınamıyor!

Suudi Arabistan’da krala ve prense karşı gelenlerin sistemli bir şekilde hapse atılıp, infaz edilmesi dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Kabe imamı da kayıp

En son İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na girdiğinden beri kendinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ardından, bugün de Kabe imamlarından Abdulaziz Bandar Balila’ın görevden alındığından itibaren kendisinden haber alınamadığı bilgisine ulaştık.

Ya tutuklama ya infaz

Mescid-i Haram imamı Balila’nın 11 Eylül’de Suudi Arabistan yönetimi tarafından tutuklandığı iddia edilmişti. Mescid-i Haram’da imamlık yapan Balila aynı zamanda Taif Üniversitesi’nde profesörlük de yapıyordu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın göreve başlamasıyla birlikte tutuklamaların başladığı söyleniyor. Ülkedeki birçok ilim adamı, imam ve vaiz, Suudi Arabistan yönetimine “muhalif” oldukları iddiasıyla ya tutuklanıyor ya da infaz ediliyor.

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 09:51
  1. İstanbul
  2. kabe imamı
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